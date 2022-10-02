Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane’de motosikletli saldırgan, sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. Bacaklaırndan vuurlan ve kaldırıma oturan Cihan B.’nin yardımına mahalleli koştu. Hastaneye kaldırılan Cihan B.’nin farklı suçlardan 25 kaydı olduğu ortaya çıkarken polis, saldırganın kimliğini tespit ederek yakaladı.
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