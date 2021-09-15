Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt’ta motosikletli iki kişi, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken diz kapağından vurulan Ersin A. acil olarak ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıplara karışan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

NTV 15.09.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 12:48

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