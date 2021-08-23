Motosikletliler trafikte terör estirdi

İstanbul’da, Şile yolunda 6 motosikletlinin trafikte yapmadığı kalmadı. Tek teker üzerinde giden, araçların arasında son sürat ilerleyen, makas atarak otomobillere teğet geçen motosikletliler, hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:42
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