Motosikletliler trafikte terör estirdi

İstanbul’da, Şile yolunda 6 motosikletlinin trafikte yapmadığı kalmadı. Tek teker üzerinde giden, araçların arasında son sürat ilerleyen, makas atarak otomobillere teğet geçen motosikletliler, hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:42

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