Motosikletliye kaza yaptırdı, arkasını dönüp gitti

İstanbul Esenyurt’ta çöp attıktan sonra caddeye yürüyen adama çarpmamaya çalışan motosikletli kaza yaptı. Trafoya çarpan motosiklet sürücüsü yere savrulurken adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi şaşırttı. Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan ‘‘Onun dışında herkes gelip yardım etti. Görmüyor musun halimi dedim, dönüp arkasını gitti. İnsan gelip kaldırırdı’’ diyerek tepki gösterdi.
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