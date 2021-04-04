Motosikletteki dürümü çaldı

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı. Kebap dürümü çalan kişi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA 04.04.2021 - 23:43 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 23:55

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