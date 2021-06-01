MSB: ''8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin bölgesine yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘‘8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi’’ ifadeleri kullanıldı.
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NTV 01.06.2021 - 13:43| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 14:11
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