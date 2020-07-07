Hakkari'de 1 terörist teslim oldu: MSB o ana ilişkin görüntüleri paylaştı

Hakkâri/Aktütün'de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.

07.07.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 11:02

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