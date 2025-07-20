MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğrafları ilk kez yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kapsamında, kendi arşivinden bazı fotoğrafları ilk kez paylaştı. Bir klip halinde ilk defa yayımlanan fotoğrafların, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesinde vatan borcunu yerine getiren Erdoğan Parlak'a ait olduğu belirtildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.