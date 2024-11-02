MSB, zorla kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan 16 yaşındaki 2 örgüt mensubu çocuğun ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor." denildi.