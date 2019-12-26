Mucize ikizler Rüzgar ve Güney (İkiz kardeşlerinden alınan ilikle iyileşti)
Türkiye'de günde ortalama 3 bin 400 bebek doğuyor. her bebek ailesine mutluluk getirir şüphesiz ama bazılarının dünyaya gelişinde yüce bir amaç var. O da, hasta kardeşlerıni sağlıklarına kavuşturmak. Bu kardeşler, birbirlerinin tam anlamıyla kanı ve canı. Onlar kan hastalığıyla savaşan abi ve ablalarına ilaç olan, deyim yerindeyse, mucize çocuklar. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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