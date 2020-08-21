Muğla'da kadına uçan tekme

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aylar önce meydana gelen olayda gözaltına alınan zanlının ifadenin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 07:53| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 08:09
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