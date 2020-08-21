Muğla'da kadına uçan tekme

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aylar önce meydana gelen olayda gözaltına alınan zanlının ifadenin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 07:53 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 08:09

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