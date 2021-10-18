Muhabirle konuştuğunu anlayan dolandırıcı çileden çıktı
Dolandırıcılar bu kez ünlü bir pastırma firmasının internet sayfasını kopyaladı ve sipariş veren müşterileri hedef aldı. NTV’den Yağız Şenkal arama motorlarında en başta görünen bu telefonlardan birini aradı. Karşısına çıkan dolandırıcı, muhabirle konuştuğunu anlayınca çileden çıktı. (Kamera:Bahattin Demir)
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