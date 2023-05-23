Muharrem İnce'den hastanede paylaşım: Söylentiler gerçek dışıdır
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci turunda hangi adaylara destek vereceğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Twitter'dan tedavi gördüğü hastanede odadan fotoğraf paylaşan İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" notunu düştü.
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