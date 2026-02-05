Muhteşem görüntüler. Anadolu yaban koyunları, fotokapana yansıdı

Karaman'da Anadolu yaban koyunları fotokapanla kaydedildi. Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ'ın bazı noktalarına fotokapan yerleştirildi. Bölgede kayıt alan fotokapanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, Anadolu yaban koyunları ve yavruları yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün N sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu yaban koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerine yer verildi.