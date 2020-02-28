Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınırda

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınıra yürüdü. Ahmet Örsoğlu Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan son durumu anlattı. Kamera: Burak Sevin

NTV 28.02.2020 - 07:00 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 07:32

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