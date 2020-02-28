Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınırda

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Avrupa'ya gitmek için sınıra yürüdü. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan resmi olarak geçişlerine müsaade ediimeyen mültecilerin iddialarına göre ormanlık alandan veya Meriç nehrinden geçebilecekleri söylendi. Mülteciler bunun üzerine Pazarkapı sınır kapısına doğru hareket ediyor. Ahmet Örsoğlu sınırdaki son durumu anlattı. Kamera: Burak Sevin

NTV 28.02.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 08:40

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