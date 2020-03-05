Mültecilere silahlı müdahalede 1 kişi daha öldü

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zorlu bekleyişinde yedinci güne girildi. Yunanistan güvenlik güçleri dün de göçmenlerin üzerine ateş açtı. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 6 günde sınırda 3 kişi Yunan askerlerinin silahlarından çıkan kurşunlarla can verdi. (Haber: Korhan Varol Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
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NTV 05.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 09:33
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