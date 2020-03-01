Mültecilerin sınıra akını: NTV ekibi adacıkta mahsur kalanları böyle görüntüledi

Türkiye'nin sığınmacıların geçişini durdurmayacağını açıklamasından sonra sınıra akın sürüyor. Sığınmacıların geçiş noktalarından biri de Meriç Nehri. Bir grup sığınmacının Yunanistan'a geçmeye çalışırken nehir üzerindeki bir adacıkta mahsur kaldığı bilgisi var. Ayrıntıları NTV ekibinden Korhan Varol aktardı.

01.03.2020 - 11:22 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 11:33

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