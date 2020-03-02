IMRA Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın: Avrupa'nın mülteci yükünü Türkiye ile paylaşması lazım

Avrupa'ya gitme hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce mülteci Yunanistan'a geçti. İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, "Yunanistan yetkililerini temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi. Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın, canlı yayında NTV ekibinden Korhan Varol'un sorularını yanıtladı. Aydın, "Hiç kimse kendi ülkesinde onurlu yaşamak varken başka ülke kapısında sığınmacı olmak istemez" dedi.

02.03.2020 - 12:41 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 13:14

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