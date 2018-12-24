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Münbiç'te ÖSO hareketliliği ne anlama geliyor?
24.12.2018 - 12:55

ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi. Gazeteci Mete Çubukçu, canlı yayında Özlem Yurt'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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