Münbiç'te ÖSO hareketliliği ne anlama geliyor?

ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi. Gazeteci Mete Çubukçu, canlı yayında Özlem Yurt'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı.