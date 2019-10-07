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Murat Aslan: 2 hafta içinde başlayacağını düşünüyorum
07.10.2019 - 10:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operrasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Seta Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan NTV canlı yayınında ABD'nin açıklamasını değerlendirdi. Aslan, "Bu işin en geç iki hafta içinde başlayacağını düşünüyorum. Geciktirmenin bizim zaiyat riskimizi arttıracaktır" dedi.

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