Müsilaj tehlikesi geçti mi?

Geçen yıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaja bu sene rastlanmadı. Peki müsilaj yüzeyde görülmese de tehlike denizin dibinde devam ediyor mu? ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları müsilaj için yeni bir sefere çıktı. O bilim insanlarından Mustafa Yücel, son durumu NTV'den Tuana Çiftci'ye anlattı.
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