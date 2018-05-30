Mustafa Ilıcalı: Yerli ve milli bir taksi sistemi geliştirmemiz lazım

Taksicilerle yaşadıkları gerilimle gündeme gelen Uber ve benzeri uygulamalara yönelik ceza getiren düzenlemeyle ilgili Uber'den açıklama geldi. Uber'den yapılan açıklamada, "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" ifadelerine yer verildi. Meclis Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, NTV canlı yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.