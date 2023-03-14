Müstakil ev depremde yön değiştirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüklerindeki iki deprem, Dulkadiroğlu ilçesindeki müstakil bir evin yönünü değiştirdi. Evin hemen önündeki, fay hattının geçtiği yol deprem anında çökerken ev de sola doğru kaydı. Evin sahibi Hatice Renkliöz, ''Gelip incelediler ve acil yıkım kararı verildi. Yetkililer, 'İyi ki o anda siz evde yokmuşsunuz', dedi. Ev temelinden yer değiştirmiş'' dedi.
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