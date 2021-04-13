Müşteri gibi bindiği ticari taksiyi böyle kaçırdı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde müşteri gibi bindiği ticari taksiyi kaçıran şüpheli kadın, bir yayaya çarparak yoluna devam etti. Peşine takılan diğer ticari taksiler tarafından önü kesilerek durdurulan kadın sürücü, polis ekiplerine teslim edildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.04.2021 - 11:12| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 11:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.