Müşteri gibi binip saklandığı minibüste kasayı boşalttı
İstanbul Küçükçekmece’de, minibüse yolcu gibi binip son durağa kadar en arkadaki koltukta saklanan hırsız, herkes indikten sonra kasadaki paraları çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda hırsızın, şoför de indikten sonra sürünerek ön tarafa ilerlediği, kasadaki paraları aldıktan sonra kapıyı açıp kaçtığı görülüyor.
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