Müşteri gibi binip saklandığı minibüste kasayı boşalttı

İstanbul Küçükçekmece’de, minibüse yolcu gibi binip son durağa kadar en arkadaki koltukta saklanan hırsız, herkes indikten sonra kasadaki paraları çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda hırsızın, şoför de indikten sonra sürünerek ön tarafa ilerlediği, kasadaki paraları aldıktan sonra kapıyı açıp kaçtığı görülüyor.

Haberler - İHA 30.05.2022 - 14:36 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 14:48

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