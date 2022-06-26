Müşteri kaçtı deve kuşu kovaladı

Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşu, yerinden çıkıp, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haberler - DHA 26.06.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 16:51

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