Müşteri yangın tüpüne çarptı: Markette ortalık karıştı

Bursa’da bir markette duvardaki yangın tüpü, müşterinin çarpması sonucu yere düştü. Emniyet kilidi açılan tüp, yerde kendi etrafında dönmeye başladı ve içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Alışveriş yapan müşteriler panikle dışarı kaçarken görüntüler marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberler - ntv.com.tr 24.10.2021 - 13:06 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 13:11

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