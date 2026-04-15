Müşteriyle spotçu arasında 'Beni kandırdın' kavgası: Yumruk atıp poşet fırlattı

Olay 24 Mart Salı günü saat 16.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kadın daha önce alışveriş yaptığı spotçuya gelerek aldığı eşyanın bozuk olduğunu söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

'İNSANLAR NEDEN CİNNET GETİRİYOR' DİYEREK SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, "İnsanlar neden cinnet getiriyor" diyerek spotçuya yumruk attı. Kadın kavga sırasında "Senin eşyanın parçası kaldı elimde ben sana getirdim" diyerek iş yeri sahibine bağırmaya devam etti. İş yeri sahibi ise "Polis geliyor şimdi" sözleriyle kadına karşılık verdi. Kadın daha sonra kendisine verilen eşyaların bulunduğu poşeti iş yeri sahibinin yüzüne fırlattı. Kadının satın aldığı şifonyerin aynasının verilmediğini öne sürdüğü ve "Hem beni kandıracak hem parayı cebine koyacak hem de ihtiyacım yok diyecek" diyerek bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUK ATIP POŞETİ YÜZÜNE FIRLATTI

Dakikalarca iş yeri sahibine "Getirecek" diye bağıran kadın tartışmaya müdahale etmeye çalışan çevredekilere ise "Paramla mağdur oldum. Utanmazlar" diyerek bağırdı. Yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyette ifadelerinin alınan tarafların savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.