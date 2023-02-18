Hatay’da yıkılan sitede 'Kolon kesildi' iddiası: Müteahhit yargıya taşıdı

Depremde yıkılan binlerce yapı arasında sonradan kat çıkılan, kolonları kesilen birçok bina olduğu ortaya çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende Sitesi de onlardan biri. İddiaya göre kreş yapmak için kolonları kesilen blok çökerken, yandaki binayı da yıkmıştı. (Haber: Melike Şahin Kameraman: Cahit Kazan, NTV Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.