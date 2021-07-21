Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine Bursa'nın 100 yıl önceki çarşısının aynısı kuruldu. Müze, 100 yıl öncesinin Bursa'sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi gezenler 100 yıl önceki çarşıyla karşılaşıyor.

NTV 21.07.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 11:10

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