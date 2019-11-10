Müzeyyen Senar'ın gözünden Atatürk

Türk sanat müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar ilk kez 1936 yılında 18 yaşındayken Atatürk'ün huzurunda sahneye çıktı. Senar sonrasında birkaç kez daha atatürk ile biraraya geldi. NTV'de yayınlanan söz ve müzik belgeselinden Müzeyyen Senar'ın Atatürk ile ilgili anıları ve onun sesinden Atatürk'ün sevdiği şarkılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.