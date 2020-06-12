Muzice ameliyatı yapan doktor NTV'de

Kafalarından yapışık siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel İngiltere'de 6 aylık tedavinin ardından, başarılı bir ameliyat ile birbirlerinden ayrıldılar. Onları yeniden hayata bağlayan Keşmir doğumlu doktor Noor Ul Owase Jeelani ameliyat öncesi hazırlıklarını, ameliyat anlarını ve tedavi sürecini NTV'den Deniz Kilislioğlu'na anlattı.

NTV Haber 12.06.2020 - 15:56 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 17:20

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