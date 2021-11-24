Müzik öğretmeni öğrencileriyle sahipsiz canlara destek oluyor

Trabzon'da müzik öğretmeni Arzu Birinci ve öğrencileri, okul çevresinde görerek sahiplendikleri 4 köpek ile sokak kedilerinin bakımıyla ilgileniyor. Ders aralarındaki zamanlarını Tarçın, Sarı, Farklı ve Metriks adını verdikleri köpeklerle geçiren Birinci ve öğrenciler, okul yemekhanesinden aldıkları yemek artıklarıyla hayvanları besliyor.

Haberler - NTV 24.11.2021 - 15:06 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 15:18

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