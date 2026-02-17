Nallıhan'da nesli tükenmekte olan vaşak görüldü
17.02.2026 15:16
İHA
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkiinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan ve Türkiye'de nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan vaşak, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde kırsal alanda kısa süreliğine ortaya çıktı. O anları fark eden bir vatandaş, hayvanı uzaktan cep telefonu ile görüntülemeyi başardı. Görüntülerde vaşağın temkinli hareketlerle araziyi geçerek gözden kaybolduğu görülüyor.