Nallıhan'da nesli tükenmekte olan vaşak görüldü

Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan ve Türkiye'de nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan vaşak, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde kırsal alanda kısa süreliğine ortaya çıktı. O anları fark eden bir vatandaş, hayvanı uzaktan cep telefonu ile görüntülemeyi başardı. Görüntülerde vaşağın temkinli hareketlerle araziyi geçerek gözden kaybolduğu görülüyor.