Nargileli okey masasına polis baskını (Arka kapıdan kaçanlar oldu)

İstanbul Ataşehir’de polis, kısıtlama saatlerinde nargile içilip okey oynanan bir kafeye baskın düzenledi. Polisin geldiğini fark edip arka kapıdan kaçanlar oldu. Mekandaki 63 kişiye, virüs tedbirlerine uymamaktan 200 bin 340 lira ceza kesildi. Kısıtlama saatinde kapalı olması geren kafeye de cezai işlem uygulandı.

ntv.com.tr 04.04.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 13:06

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