Nargile keyfine polis baskını: 44 kişiye 138 bin TL ceza
İstanbul Fatih’te polis, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan bir nargile kafeye baskın düzenledi. Kapalı olması gereken mekan tıklım tıklımdı ve virüs tedbirleri de hiçe sayılmıştı. 44 kişiye 138 bin 600 TL ceza kesilirken kafe sahibine de Covid-19 tedbirlerine uymamak ve sigortasız işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.
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ntv.com.tr 27.05.2021 - 10:34| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 10:45
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