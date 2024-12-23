"Narin cinayeti bir tepki cinayetidir" Dr. Rezan Epözdemir değerlendirdi
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Dava sürecini NTV yayınına katılan hukukçu Dr. Rezan Epözdemir değerlendirdi. Epözdemir, cansız bedenin yok edilme sürecinin son derece amatör olduğunu söylerken "Narin cinayeti bir tepki cinayetidir." dedi.
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