Narin cinayetinde ilk duruşma: Sanıklar bugün hakim karşısında
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde bugün büyük gün. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cinayeti ve sonrasındaki gelişmeleri ilk günden itibaren takip eden NTV Muhabiri Nizamettin Kaplan, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. (Kamera: Seyfettin Ay)
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