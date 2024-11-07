Narin cinayetinde söz yargıda: Aile üyelerinden birinden itiraf gelir mi?
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde artık söz yargının. Cinayeti ortaklaşa gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklar, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Avukat Hüseyin Ersöz, NTV yayınında ilk duruşmayı değerlendirdi.
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