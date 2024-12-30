Narin davası kararı tartışılıyor: "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusunun cevabı yok!
Türkiye'nin aylardır takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında karar, cumartesi akşam saatlerinde verildi. Anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Cansız bedeni dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 buçuk yıl hapis cezası aldı. Narin'in neden öldürüldüğü hala belli değil. Peki bundan sonra ne olacak? Muhabir Nizamettin Kaplan, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'e sordu.
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