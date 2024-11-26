Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Cansız bedeni saklaması 38 dakika sürdü
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı. Görüntülerde Bahtiyar'ın cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor. Derenin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlenen Bahtiyar'ın kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı iddianamede belirtildi.
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