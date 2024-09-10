Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yanıt bekleyen birçok soru var. NTV yayınına katılan uzmanlar bu konuda tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Eski Emniyet Müdürü Mesut Demirbilek'e göre, cinayete ilişkin en önemli kara kutu Narin'in annesi. Prof. Dr. Gökhan Oral ise Narin'in cansız bedeni suyun altında kalsa da delillerin kaybolmayacağını vurguladı, otopsi raporuyla birçok sorunun yanıt bulacağını söyledi.
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