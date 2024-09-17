Narin nasıl öldürüldü? NTV yayında otopsi değerlendirmesi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde derede bulunan Narin Güran'ın bağazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dr. Mehmet Görgülü, boyun ön yüzünden bulunan kas grupları ve çenenin sol tarafı ile göğüs kemiğinin olduğu bölgede kanamanın 19 gün sonra bedenin bozulmuş olmasına rağmen saptandığının çok önemli olduğunu dile getirdi. "Ağız ve burun tıkanması olsaydı otopside kanama benzeri alanlar görmek mümkün olmazdı." diye konuşan Görgülü, failin erkek olabileceğini belirtti.
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