Narin'den 19 gün sonra acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasını Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, NTV yayınında değerlendirdi. Erdin, cinayetin netleşmesi için olay yeri ve Adli Tıp raporunun beklenmesi gerektiğini söyledi.
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