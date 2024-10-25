Narin'in cinayetten önceki son görüntüleri
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmadan önce kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait. Güvenlik kamerası görüntüsünde saat 14.02'de Narin evinin yolunda yürürken görünüyor. Bundan yaklaşık 2 dakika sonra Narin'in aynı yoldan ters yöne koşarak gittiği kameraya yansıyor. Narin'in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. 4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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