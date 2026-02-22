NATO tatbikatına damga vurdu. Milli yazılımla birbirine bağlandı

HAVELSAN tarafından geliştirilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS) ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), deniz platformlarının yeni operasyonel yetenekler kazanmasına katkı sağlıyor. TCG ANADOLU platformunda, Bayraktar TB3'ün HAVELSAN tarafından sağlanan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi'ne entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı. TCG ANADOLU’nun bir "SİHA gemisi" konseptine dönüşmesindeki en kritik aşamalardan biri olan bu yazılımsal entegrasyon, platformların operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıdı.