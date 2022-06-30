NATO zirvesi sonrası Ukrayna Büyükelçisi NTV'de soruları yanıtladı
Tarihi NATO zirvesi geride kaldı. 12 yıl önce "stratejik ortak" olarak tanımlanan Rusya, 12 yıl sonra "ittifaka en büyük ve doğrudan tehdit" olarak girdi. Ukrayna savaşı devam ederken yapılan zirvede liderler Ukrayna'ya tam destek sözü verdi. O sözler Ukrayna için yeterli mi? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
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NTV Haber 30.06.2022 - 17:59| Son Güncelleme : 30.06.2022 - 18:17
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