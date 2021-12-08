Nazlı’nın topladığı kapaklarla Arda’nın hayali gerçekleşti

Batman’da yaşayan 9 yaşındaki Nazlı Oduncu, arkadaşları ve ailesiyle beraber mavi kapak toplayarak 6 yaşındaki engelli Arda Taş’a tekerlekli sandalye aldı. 2 çuval dolusu kapak topladıklarını anlatan ‘‘Okuldaki projenin amacı, birine yardım etmekti. Ablamla aklımıza kapak toplamak geldi. Bir yıl boyunca topladık ve sandalyeyi Siirt’te yaşayan Arda’ya gönderdik’’ dedi. 4. sınıf öğrencisi Nazlı, herkesi kapak toplama kampanyasına katkıda bulunmaya da çağırdı.
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