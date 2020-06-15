Ne maske ne mesafe: Uyarılara rağmen rehavet sürüyor

Corona virüs vakalarının yeniden artmaya başlamasına rağmen, rehavet sürüyor. Parklarda bahçelerde sahillerde maske takan yok denecek kadar az. Fiziki mesafe kuralına uyulmadığı gibi, horon tepenler bile oldu.

NTV 15.06.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 10:49

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